Vacinação para grupos prioritários começou no Multiusos de Lamego

O Centro de Vacinação de Lamego começou a receber esta semana os primeiros cidadãos de grupos prioritários para a toma da vacina contra a COVID-19. Nesta primeira fase, a campanha abrange os idosos com mais de 80 anos e os doentes crónicos com idade superior a 50 anos que recebem a vacina no Centro Multiusos. Esta infra-estrutura foi criada pelo Município de Lamego, em articulação com o ACES DOURO SUL e a Autoridade de Saúde local.

Em visita de trabalho ao local na última terça-feira, 16 de fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, referiu que este “é um momento muito importante para todos nós. Dispomos aqui de todas as condições e de capacidade instalada para vacinar todas as pessoas referenciadas pelas autoridades de saúde. Agora é preciso assegurar um fluxo de vacinas que permita que isso seja possível”. “O nosso município disponibilizou o Multiusos e criou as condições mínimas para permitir que o maior número de pessoas possa ser vacinado no mais curto espaço de tempo”, acrescentou.