Vacinação no Lar da Misericórdia de Lamego abrangeu 110 pessoas

Depois de um ano marcado por muita angústia e ansiedade, a esperança é agora o sentimento dominante entre os utentes e os colaboradores do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego. Com a toma da segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech, foi concluído o processo de vacinação contra a COVID-19 nesta estrutura residencial para idosos. Agora, abre-se uma janela de esperança na vida destas pessoas para a tão esperada imunidade.

A poucas semanas de celebrar 100 anos de vida, Sabina Almeida foi a utente mais idosa a ser vacinada neste lar. De aspeto frágil e sorriso envergonhado, aguardou a sua vez com expetativa e cautela. Por ter uma idade tão avançada foi rodeada de muitos cuidados pela equipa de enfermagem da unidade e do centro de saúde.

O fim da última fase da vacinação abre agora a possibilidade de dias melhores e de maior liberdade, com a eventualidade de em breve poderem regressar as visitas dos familiares ou os passeios no exterior. No fundo, a esperança de um novo recomeço e a retoma da “normalidade”.

O Provedor António Carreira afirma que o empenho desta Santa Casa, com o precioso auxílio dos serviços de saúde, “conseguiu proteger os mais frágeis”. “Temos esperança que seja agora iniciado um novo caminho para que recuperemos alguma liberdade. A luta contra a pandemia tem sido um processo muito cansativo e com muitos sacrifícios e, por esta razão, quero enaltecer o esforço de todos aqueles que no seio da nossa instituição trabalharam arduamente pela vida dos nossos utentes”, sublinha.

No momento em que se verifica um novo confinamento generalizado e se assiste à redução do número de novos casos de infeção, o processo de vacinação na Misericórdia de Lamego decorreu com toda a tranquilidade. No total, abrangeu 65 utentes e 45 profissionais.

Recorde-se que no início da pandemia foi detetado um surto no Lar de Idosos de Arneirós, um dos capítulos mais tristes e difíceis na longa história desta instituição de solidariedade social.