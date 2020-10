Vacinação da gripe arrancou no concelho de Boticas

A campanha de vacinação da gripe sazonal, destinada a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas, arrancou esta segunda-feira, dia 19 de outubro, no Concelho de Boticas e vai prolongar-se até ao próximo dia 26 de outubro (segunda-feira), através da deslocação de profissionais de saúde aos locais previamente estipulados para as várias localidades do Concelho.

Apesar desta fase de vacinação se destinar apenas aos grupos considerados mais vulneráveis, aqueles que possuam prescrição médica para a aquisição da vacina da gripe, podem adquiri-la na farmácia e deslocar-se aos sítios divulgados para que a mesma lhes seja administrada pelos profissionais de saúde.

O Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, destaca que “a saúde e o bem-estar da nossa população, sobretudo dos mais idosos, continua a ser a nossa maior preocupação. Continuamos a acompanhar a evolução da pandemia no país e, em especial na região do Alto Tâmega, para agirmos mediante as necessidades que vão surgindo”.

De referir que, a realização da ação de vacinação nas aldeias do Concelho decorre no âmbito de um acordo entre o Centro de Saúde de Boticas, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, o que permite evitar a deslocação e grandes aglomerados de pessoas junto à Unidade de Saúde local para a toma da vacina, servindo também para proteger as populações e minimizar os riscos de contágio por covid-19.