Vacinação contra a COVID-19 avança em Mondim de Basto

A Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Teresa Rabiço, com os Vereadores Paulo Mota e Nuno Lage, reuniram esta manhã com o Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave, José Novais de Carvalho, com o objetivo de prepararem o arranque da vacinação contra a COVID-19, neste concelho.

Nesta primeira fase e de acordo com o plano da DGS, serão vacinadas as pessoas com mais de 80 anos e os cidadãos com mais de 50 anos com outras patologias associadas.

No total serão, para já, vacinadas cerca de 800 pessoas de todo o concelho sendo que o Centro de Vacinação COVID de Mondim de Basto irá funcionar nas instalações do Centro de Saúde.

Recorde-se que utentes e funcionários da Santa Casa da Misericórdia assim como os profissionais do Centro de Saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, completaram já o processo de vacinação. Também no passado sábado, dia 13 de fevereiro, 14 elementos do Corpo de Bombeiros de Mondim de Basto receberam a primeira dose da vacina, estando ainda previsto que os profissionais de segurança do concelho sejam vacinados no decorrer desta semana.

A Câmara Municipal vai continuar a trabalhar na luta contra a pandemia, acompanhando a evolução da mesma e tomando todas as medidas necessárias para informar e proteger a população.