Vacinação contra a Covid-19 arrancou em Boticas

Arrancou esta segunda-feira, dia 11 de janeiro, no Concelho de Boticas, a primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19.



Os utentes e funcionários das estruturas residenciais para idosos da Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB) são os primeiros a ser imunizados contra o novo coronavírus, no âmbito do processo de vacinação em lares de idosos, recebendo a primeira dose da vacina Pfizer/BioNTech.



A administração das vacinas aos colaboradores e idosos residentes nos lares e na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Boticas está a decorrer dentro do previsto, ficando a aguardar a toma da segunda dose.



O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, mostrou-se satisfeito pelo processo de vacinação já ter começado no Concelho, referindo que “felizmente ainda não houve qualquer surto de Covid-19 registado nos lares do nosso Concelho, facto que me deixa obviamente satisfeito. A vacinação contra a Covid-19 é uma ajuda importante para se evitar que a doença afete os nossos idosos e, obviamente, um momento de esperança”.



Fernando Queiroga afirmou ainda que “a nossa maior preocupação desde o início da pandemia passa por salvaguardar e proteger a saúde da nossa população, sobretudo dos idosos que pelas debilidades associadas à

idade são mais vulneráveis à doença”, acrescentando que “continuamos a acompanhar permanentemente o evoluir da situação no nosso Concelho e na região, mas o combate à Covid-19 depende de todos, por isso é

fundamental que se continuem a cumprir as regras determinadas pelas Autoridades de Saúde”.