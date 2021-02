Vacinação arrancou em Santa Marta de Penaguião

Depois dos bombeiros voluntários e das estruturas residenciais para idosos, onde a vacina contra a Covid-19 foi administrada a utentes e respetivos funcionários e colaboradores, a população idosa de Santa Marta de Penaguião já começou também a ser vacinada.De acordo com o plano de vacinação do ACES – Marão e Douro Norte, em articulação com o Centro de Saúde local, os penaguienses com mais de 80 anos de idade estão desde ontem a ser vacinados com a primeira dose da tão aguardada vacina.

O processo está a ser também articulado com a autarquia no que diz respeito a contactos e transporte dos utentes para os Centros de Vacinação.Nos referidos contactos e transportes tem sido essencial, mais uma vez, a colaboração das Juntas de Freguesia e IPSS’s, sendo que estas últimas garantem o transporte de utentes em cadeiras de rodas.

Também aos acamados tem sido garantido o transporte graças às duas corporações de bombeiros do concelho. Relembra-se que nesta fase a prioridade são os habitantes com mais de 80 anos, seguindo-se os utentes entre os 50 e os 64 anos com patologias associadas, de acordo com os grupos prioritários já estabelecidos pelas autoridades da Saúde.