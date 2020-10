Vacina da Gripe: Unidade Móvel de Saúde vai percorrer as freguesias de Vila Real

A campanha de vacinação da gripe sazonal, destinada a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas, arrancou esta segunda-feira, dia 19 de outubro, no concelho de Vila Real, co ma Unidade Móvel de Saúde a deslocar-se à União de Freguesias de São Tomé do Castelo e Justes.

Apenas serão vacinados utentes inscritos, com 65 ou mais anos de idade. No momento da vacinação deverão fazer-se acompanhar de cartão de identificação para confirmação dos dados pelos profissionais de saúde para posterior registo.