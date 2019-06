V Gala da Associação Diogo Cão homenageou dirigentes, técnicos e atletas

Centenas de membros da “família” ADCE Diogo Cão marcaram presença, ontem, dia 19 de junho, na V Gala Exemplaris, promovida pela coletividade no Pavilhão Gimnodesportivo, em Vila Real.

O evento serviu para homenagear e consagrar patrocinadores, dirigentes, técnicos e atletas das modalidades de basquetebol, futsal e futebol de formação, que se destacaram na época que agora findou.

Entre as novidades, destaque para a apresentação de uma nova equipa sénior de futebol, que irá competir na Divisão de Honra (AFVR) no próximo ano, 10 anos depois da última presença.

A V Gala Exemplaris coincidiu com a comemoração do 28º aniversário da associação desportiva, num jantar que se realizou, pela primeira vez, no Pavilhão Desportivo, que é a sede da ADCE Diogo Cão.