V Feira das Sopas em Cerva

Com vista a projetar a gastronomia local, realizou-se, no dia 30 de novembro, a quinta edição da Feira das Sopas.

O Mercado de Cerva encheu com as dezenas de pessoas que fizeram questão de saborear as sopas confecionadas por dez associações da freguesia. Participaram nesta iniciativa: a Loja Solidária “Serva House”, a Santa Casa da Misericórdia de Cerva, o Centro Paroquial de Limões, a ADRIPÒIO, a Associação “Rota do PóioTT”, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cerva, a Cooperativa de Artesãos Cervenses – CACER, o Grupo Desportivo de Cerva, os Amigos de Cerva e o Agrupamento de Escuteiros 540 Cerva.

O serão foi animado com as atuações do Grupo de Cantares Raízes do Póio, do Grupo de Cavaquinhos “Amigos da Terra” e do artista Vitor Pica.

No final, após votação do público, a Sopa do Pobre confecionada pela Associação Rota do Póio foi eleita a melhor.

Este evento gastronómico que, uma vez mais, demonstrou a força, vivacidade e o dinamismo do associativismo dos Cervenses e Limonenses foi organizado pela Casa do Povo de Cerva, com o apoio do Município de Ribeira de Pena e da Junta de Freguesia de Cerva e Limões