Utente do Lar da Misericórdia de Lamego celebra 100 anos

Cem anos é um feito raro, mas Sabina de Jesus Almeida celebrou um século de vida em plena pandemia e em ambiente de festa, com muita saúde e discernimento. Utente do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, desde janeiro de 2019, esta antiga modista da Rua Nova não sabe explicar o segredo da longevidade, mas agradece tudo o que a vida lhe proporcionou ao longo de tantos anos.

A direção técnica e as colaboradoras do Lar prepararam-lhe uma festa de aniversário para festejar uma data tão especial, acompanhada por muitos utentes da instituição. Ainda que de forma afastada, devido à atual crise sanitária, alguns familiares também cantaram os “Parabéns a Você”, a partir do exterior do edifício. “Saúdo a D. Sabina pelos seus 100 anos, um marco muito importante na sua vida e uma grande prova de resistência. Por ter uma idade tão avançada é sempre rodeada dos maiores cuidados por parte dos nossos profissionais”, afirma o Provedor António Carreira.

Recentemente, Sabina Almeida, bem como todos os outros utentes e colaboradores do Lar, foram vacinados contra a COVID-19. No entanto, os tempos continuam a ser marcados pelo distanciamento e isolamento social. Assim, na sua festa de aniversário ficaram a faltar os afetos e as demonstrações de carinho.

A Paróquia de Almacave também ofereceu a esta antiga paroquiana uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e um postal de aniversário.