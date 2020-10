UTAD vai ter Estação de Tratamento Águas Residuais

O financiamento de quase meio milhão de euros visa o tratamento dos efluentes das instalações agropecuárias.

Dando continuidade à política de sustentabilidade ambiental para o Campus Universitário, a Pró-Reitoria para a Área do Património e Sustentabilidade preparou e submeteu a candidatura “Valorização ambiental e hídrica dos efluentes agropecuários da UTAD” ao programa de Desenvolvimento Rural, tendo como o objetivo o tratamento dos efluentes das instalações agropecuárias, através da construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

Esta infraestrutura, com investimento total de 492.565,35€, vai permitir “a resolução de uma lacuna importante no Campus Universitário, potenciando o funcionamento sustentável das instalações agropecuárias”, afirma Amadeu Borges Pró-Reitor para a Área do Património e Sustentabilidade.

Depois da aprovação e da implementação de projetos relevantes para a sustentabilidade ambiental nas áreas da eficiência energética, no uso eficiente de recursos e na mobilidade sustentável, a UTAD passará a dispor também de uma “solução para o tratamento dos efluentes agropecuários, já que a água resultante constituir-se-á como um recurso importante para a rega de jardins e de campos agrícolas, permitindo, assim, promover a reutilização dos recursos hídricos”, revela o mesmo responsável.

Com a execução deste projeto a UTAD torna-se ambientalmente sustentável nas áreas da produção de eletricidade, no recurso a fontes de energia renovável para aquecimento ambiente, na produção eficiente e tratamento de água para consumo humano e no tratamento e reutilização de efluentes agropecuários, com uma percentagem elevada de autonomia em relação a serviços exteriores: 25% na produção de eletricidade, 75% no recurso a fontes de energia renovável para aquecimento, 85% na produção e tratamento de água para consumo humano e 70% no tratamento de efluentes. A ETAR “terá o funcionamento garantido por eletricidade renovável, através de uma central solar fotovoltaica dedicada, capaz de fornecer 50% da eletricidade necessária”.​​

Como resultado, o Campus da UTAD passará, em menos de três anos, “a ser responsável por menos 75% das emissões de Gases de Efeito de Estufa, menos 70% de efluentes não tratados, para além das mais de 80 toneladas anuais de resíduos separados e evitados em aterro sanitário”, acrescenta Amadeu Borges.

Neste projeto destacam-se, além da ETAR, a estação de abastecimento de cisternas para distribuição de água para rega em jardins e campos agrícolas, os reservatórios de 600m3 para armazenamento de água tratada e a aquisição de um trator com pá frontal e cisterna.

A entrada em funcionamento da ETAR irá também fomentar estudos, previstos em sede de candidatura, conducentes à produção de biogás e de monitorização contínua do funcionamento da ETAR, visando a melhoria da eficiência do processo de tratamento de efluentes. Estes estudos serão desenvolvidos pelo Laboratório de Ciências Térmicas e Sustentabilidade da UTAD e serão, ainda, realizados estudos, desenvolvidos pelo Centro de Exploração Agropecuária (CEGA), também da UTAD, conducentes à valorização das lamas resultantes da ETAR como biofertilizante. A execução deste projeto tem início previsto para fevereiro de 2021.​