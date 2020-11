UTAD vai realizar a Semana da Ciência Tecnologia

Quem são os nossos cientistas e que ciência fazem?

Integrada no programa nacional Ciência Viva, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, de 23 a 29 de novembro, a Semana da Ciência e Tecnologia 2020. Decorrendo, este ano, num formato maioritariamente online, a Universidade abre assim a suas portas ao público em geral proporcionando oportunidades de contato com especialistas de diferentes áreas do conhecimento.

Quem são os cientistas? Que ciência fazem? Como investigam e que resultados obtêm? São perguntas que encontrarão respostas nesta semana. As diversas iniciativas do programa incluem oficinas, visitas guiadas, passeios científicos, exposições e palestras virtuais, e nelas serão abordadas temáticas de grande relevância, que vão desde o sistema global de navegação por satélite ou o impacto das alterações climáticas, até aos mistérios da Luz e do Som, a descoberta da Ciência de Dados, os rótulos dos alimentos, a composição do corpo, entre muitos outros desafios que os cientistas hoje enfrentam!

De realçar também a participação de especialistas convidados com intervenções em cada um dos dias, no âmbito da Ciência que se faz em Portugal. António Nóvoa (representante permanente de Portugal na UNESCO) intervirá no dia 23, pelas 15h, via zoom, sobre “Abrir a ciência – a recomendação da UNESCO sobre Open Science”. No dia 24, haverá a intervenção de Rui Dias (Diretor do Centro de Ciência Viva de Estremoz e professor da Universidade de Évora), sobre “O ciclo dos supercontinentes: uma forma de conciliar as teorias da Evolução e da Tectónica de Placas”. O dia 25 será dedicado à IV Edição Meio Ambiente e Sustentabilidade Urbana – Jornada “Infraestruturas Verdes”, com início às 10h, na Aula Magna. Pelas 15h, intervirá, via zoom, Francisco Rapchan (do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, Brasil) com o tema “Inovação: experiências da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Brasileira – o caso IFES”. O cientista Carlos Fiolhais, professor da Universidade de Coimbra, tem marcada também uma intervenção, via zoom, no dia 26, às 18 horas. A encerrar a semana, no dia 27, decorrerá o Fórum Internacional sobre Internacionalização, com a intervenção de vários oradores estrangeiros, sob a moderação do vice-reitor da UTAD, Artur Cristóvão.

Programa completo em detalhe da Semana da Ciência e Tecnologia 2020 disponível em: https://eventos.utad.pt/cienciatecnologia