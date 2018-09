Um dia para celebrar o EcoCampus

O Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai ser palco no próximo dia 22 de setembro de uma iniciativa verdadeiramente inédita: durante 24 horas, decorrerão mais de 30 atividades num evento designado “ECO@UTAD”, que pretende consagrar as reais potencialidades que fazem a diferença nesta Universidade.

O programa começa a olhar para a estrelas, com a colaboração do Núcleo de Astronomia da UTAD, e percorre todas as horas do dia com música (alguns concertos intimistas e outros de âmbito mais popular), artes performativas, oficinas para crianças e famílias (com ênfase em atividades dedicadas à promoção da ecosustentabilidade, da cultura duriense e da preservação ambiental), ateliers de artesanato, diferentes visitas guiadas pelas coleções temáticas permitindo observar a biodiversidade presente no Jardim Botânico, uma caminhada pela antiga linha do comboio, um percurso de bicicleta desde o centro de Vila Real até à UTAD e, entre outras atividades, um piquenique onde os visitantes do ECO@UTAD são convidados a levar a merenda e partilhar as mantas que serão disponibilizadas pela UTAD.

“O ECO@UTAD tem como objetivo dar a conhecer este espaço de excelência que é o EcoCampus da UTAD. Pretendemos promover a ecossustentabilidade e a biodiversidade, em todas as suas vertentes, baseadas em quatro vetores essenciais: o Ecologicamente correto, Economicamente viável, Socialmente justo e Culturalmente diverso”, afirma Amadeu Borges, Pró-Reitor para a Área do Património e Sustentabilidade.

Grande parte das atividades decorrerá na zona histórica do EcoCampus e a entrada é gratuita e sem necessidade de inscrição. Por cada pessoa que aderir a este evento, a UTAD oferecerá uma árvore para posterior plantação em área a definir em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Está prevista a doação de um total de 6.000 árvores. Para o evento de plantação, a realizar a partir de novembro, serão convidadas todas as pessoas que tenham participado no ECO@UTAD.

E porque o EcoCampus é natureza, em articulação com o Corpo Nacional de Escutas, será ainda realizado um acampamento, onde se pretende evidenciar as boas práticas ambientais e de sustentabilidade nos espaços naturais.

No mesmo dia, serão também entregues à academia as primeiras bicicletas do projeto de mobilidade U-bike, pelas 15h15, com a presença do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes. “Os modos suaves de deslocação, a mobilidade elétrica e a mobilidade pouco poluente, são fundamentais numa política de sustentabilidade, e contribuem de forma decisiva para a descarbonização e na melhoria do desempenho ambiental do Campus da UTAD, indo ao encontro de uma estratégia alargada para um Ecocampus mais sustentável”, refere Amadeu Borges. Integrado na mesma estratégia, também neste dia entrarão em funcionamento os dois postos de carregamento de viaturas elétricas instalados no campus e integrados na rede mobi.e, bem como entram ao serviço duas novas viaturas elétricas ao serviço da academia.