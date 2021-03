UTAD vai doar alimentos excedentes a Organizações de Solidariedade Social

Foram celebrados recentemente dois protocolos de colaboração, com a Cáritas Diocesana de Vila Real e a Refood 4 Good, com vista à doação de produtos alimentares para fins sociais e atividades solidárias.

Esta iniciativa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através dos Serviços de Acão Social (SAS), visa as melhores práticas de responsabilidade social e solidária, com o objetivo de encontrar uma solução de combate ao desperdício na gestão de recursos, nomeadamente, nas sobras de produtos confecionados e outros não vendidos.

A Cáritas Diocesana de Vila Real é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), que existe desde 1979 e partilha a missão da Cáritas Portuguesa, “organizando e orientando serviços a nível assistencial, promocional, social e cultural, consoante as necessidades da população”.

A Refood 4 Good trabalha para resgatar 100% da comida excedentária dentro das fronteiras da sua área de atuação local, “em rede com parceiros locais e oferece serviço a potenciais Fontes de Alimentos, sem exceção, independentemente da sua dimensão, grau de conveniência ou qualquer outro critério”.

Segundo Fontainhas Fernandes, reitor da UTAD, a celebração destes protocolos vai ao encontro da missão da Universidade “na procura de uma ligação efetiva entre as suas atividades e a sociedade, em particular com a comunidade onde está integrada”.