Numa iniciativa da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, vai ter lugar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no próximo dia 27 de outubro, um debate sobre Europa Social – A Hipótese de um Rendimento Básico Incondicional (RBI), que culminará com um encontro com os cidadãos, tendo a presença da Secretária de Estado Ana Paula Zacarias.

A sessão de abertura será às 10h30, na Biblioteca Central da UTAD, seguindo-se, ao longo do dia, a apresentação de um conjunto de temáticas, onde se destaca a Europa face aos problemas sociais – crises, pobreza e desigualdade e o RBI do ponto de vista ético, financeiro e jurídico.

Este evento, realizado em parceria com o Fórum Demos, a Universidade Católica do Porto e a as universidades do Minho e do Porto, propõe-se refletir sobre o estado atual dos problemas sociais na Europa e as políticas de desenvolvimento regional, pretendendo mostrar-se até que ponto a implementação de um rendimento básico incondicional (RBI) teria impacto e poderia ou não ser solução para alguns destes problemas.

Refira-se que o resultado final deste e de outros debates, que decorem em várias regiões do país visando conhecer melhor as preocupações dos cidadãos sobre o futuro da Europa, serão apresentados ao Conselho Europeu em dezembro de 2018.