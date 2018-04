UTAD TV retoma emissões com rostos novos

A UTAD TV retoma esta 4ª feira (dia 11 de abril), pelas 16h, as suas emissões regulares com rostos novos, entre eles muitos estudantes dos cursos de Ciências da Comunicação e Comunicação e Multimédia, e conta com a colaboração dos seus docentes e o suporte técnico do setor de Audiovisuais da Universidade. Novo cenário do estúdio e novo grafismo darão ao projeto uma apresentação dinâmica e inovadora.

Com emissões regulares em direto às 4ªas feiras, o Jornal Universitário da UTAD TV, enquanto projeto institucional da academia, dará voz aos projetos de ensino, investigação e extensão, apresentando-se como um valioso veículo de comunicação da Universidade com o exterior, ao mesmo tempo que reforça o seu papel como importante laboratório de ensino para os estudantes de Ciências da Comunicação e Comunicação e Multimédia.

Participam ativamente nos programas, quer nos informativos, quer nas rubricas de divulgação científica, cerca de 60 estudantes da Universidade, sendo que o projeto está aberto à colaboração de todos os que, independentemente do curso que frequentam, manifestem interesse e vocação para a prática da comunicação.

Alvo recente de uma restruturação orgânica, a UTAD TV está sob a responsabilidade da Pró-reitoria para a Comunicação e Atratividade, e tem como Diretora de Comunicação e de Informação, Rosa Rebelo, técnico superior da UTAD, doutorada em Ciências da Comunicação, pela Universidade de Vigo.