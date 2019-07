UTAD tem Novo Curso em Engenharia e Gestão Industrial

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) oferece já este ano um novo curso. Trata-se do primeiro ciclo (licenciatura) em Engenharia e Gestão Industrial, o qual está já disponível para candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2019.

Este ciclo de estudos tem como objetivo principal formar licenciados de elevada qualidade técnica, científica e ética, para exercerem a atividade profissional em Engenharia e Gestão Industrial e capazes de racionalizar a utilização de recursos e gerir, de uma forma eficaz, integrada e inovadora, os sistemas e processos relativos às atividades empresariais.

A formação especializada em Engenharia/Tecnologia, em particular na área de Gestão Industrial que integra duas áreas do conhecimento (Engenharia e Gestão), é fundamental para promover a evolução tecnológica nacional, criar valor no tecido industrial e incrementar a competitividade, permitindo desenvolver a sua atividade direcionada para a racionalização da utilização de recursos (Sistemas Produtivos, Máquinas, Ferramentas, Sistemas de Transporte, Recursos Informáticos, Recursos Humanos, Espaço laboral, e Recursos Financeiros, entre outras), representando uma mais-valia na ligação ao tecido industrial da região e do país.

Esta nova formação vem substituir o Mestrado integrado da mesma área que era feito em colaboração com a Universidade do Minho.

A UTAD vem desta forma dar resposta à inúmera procura de formação na área da Engenharia e Gestão Industrial sendo mais uma possibilidade para os estudantes, que agora se candidatam, poderem seguir a área da sua preferência.