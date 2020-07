UTAD tem dois novos cursos Técnicos Superiores Profissionais na área da Saúde

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) tem dois novos cursos Técnicos Superiores Profissionais em Termalismo e Bem-Estar e em Secretariado Clínico, ambos na área de saúde. Estes cursos serão lecionados na Escola Superior de Saúde da UTAD no ano letivo de 2020/2021 e as candidaturas decorrem de 15 de julho a 16 de agosto.

No caso do Curso Técnico Superior Profissional de Termalismo e Bem-Estar pretende-se que os formandos adquiram conhecimentos nas áreas das técnicas termais, técnicas de massagem, estética e bem-estar e desenvolvam competências no âmbito da prestação de cuidados relacionadas com o Termalismo e Bem-Estar, com fins terapêuticos e promoção de estilos de vida saudável.

Já no Curso Técnico Superior Profissional de Secretariado Clínico, os formados nesta área ficarão dotados de conhecimentos sobre logística, aprovisionamento e gestão de stocks, técnicas de secretariado, gestão de processos e proteção de dados e com competências no âmbito dos diferentes sistemas de informação e referenciação, para fornecimento de informação de acordo com a condição de saúde do utente.

Em ambos os cursos os candidatos podem concorrer se forem detentores de um curso de ensino secundário ou habilitação equivalente, com aprovação nas provas especialmente adequadas (maiores de 23 anos) ou ainda possuidores de um diploma de especialização tecnológica, de técnico superior profissional ou de grau de ensino superior.