Conhecidos neste fim-de-semana os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, confirma-se que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) apresenta o maior aumento de estudantes a nível nacional. Pela primeira vez na sua história, a UTAD teve mais de 1300 estudantes colocados, sendo que 1199 escolheram esta universidade como primeira opção.

Entretanto, centenas de estudantes começaram a acorrer às matrículas desta 1ª fase, tendo a Universidade disponibilizado para tal um amplo espaço no átrio da Biblioteca Central, onde os novos estudantes encontram também balcões de informação sobre bolsas de estudo e alojamento em residências universitárias, esclarecimentos e informações dadas pela Associação Académica e diferentes Núcleos de Estudantes.

Terminada a semana das matrículas, a UTAD vai iniciar uma Semana de Integração para os novos estudantes, que decorrerá de 17 a 20 de setembro. O programa inclui diversas atividades informativas, científicas e lúdicas em cada uma das Escolas, dinamizadas pelos presidentes das mesmas e diretores de cursos, o que possibilitará aos estudantes esclarecer todas as dúvidas sobre a nova aventura que abraçam nesta Universidade. Haverá também um conjunto de atividades dinamizadas pela Reitoria e Associação de Estudantes que incluem um “peddy paper” designado “Viver a UTAD e a Cidade”, Jogos sem Fronteiras e outras, visando uma boa integração dos jovens no meio social e académico local. A semana terminará com uma cerimónia de boas vindas no Teatro Municipal de Vila Real que contará com a presença do Reitor e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real.