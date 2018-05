UTAD promove Encontro de Antigos Estudantes

Com o Lema “Não podes vencer o sentimento” a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, realiza no próximo dia 2 de junho, um encontro de antigos estudantes.

Este encontro constitui um dos principais eventos da Academia dedicado a todos os que completaram a sua formação na Instituição e cujo percurso de vida e exemplo de sucesso profissional, estão associados a um sentimento de pertença à Academia.

Trata-se assim de uma oportunidade para rever colegas e docentes, recordar e reviver no imaginário histórias de um tempo que marcou as suas vidas e o início do seu percurso profissional.

Os antigos estudantes serão recebidos na aula magna pelo Reitor da UTAD, e pelos membros da Associação de Antigos Estudantes, entre outros convidados. Depois toda a ação vai passar-se no centro histórico do campus, junto à capela, onde terão lugar os jogos tradicionais e prova de vinhos e o jantar Alumni, seguido de uma noite com animação musical pelo DJ Tiago Batista.

No sentido de cumprir a missão da universidade e incentivar a responsabilidade social, estará presente no evento a Organização Não Governamental HELPO que está a construir uma escola na aldeia de Ngoma, no Norte de Moçambique, para recolha voluntária de fundos.