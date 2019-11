UTAD promove 2ª edição do Concurso NewFood

Após o sucesso da primeira edição, a UTAD está a promover a 2ª edição do Concurso NewFood, que tem como objetivo geral dinamizar a inovação e a economia no setor alimentar e da gastronomia, através da transferência de conhecimento, de tecnologia e da valorização económica.

Pretende-se incentivar o desenvolvimento de protótipos de “Produtos Alimentares Tradicionais”, orientados para a inovação e competitividade, baseados na diferenciação dos recursos endógenos do território, e respetiva valorização, com vista a eventual desenvolvimento pelo setor Agroalimentar.

O Concurso é desenvolvido no âmbito do projeto NEWFOOD – Food Technologies Valorization e visa o aparecimento de novos produtos alimentares (protótipos), em particular os que valorizam os recursos tradicionais, e se baseiam em propostas de inovação.

Este concurso, que decorre em várias fases, tem 20 mil euros em prémios de prototipagem e 10 mil euros em prémios monetários, e os interessados podem concorrer até 13 de dezembro 2019.

Podem ser participantes empresas ou empresários em nome individual, legalmente constituídos na forma de pessoas singulares ou coletivas, bem como Pessoas individuais com idade superior a 18 anos, individualmente ou em parceria.

O projeto NEWFOOD – Food Technologies Valorization, operação NORTE-01-0246-FEDER-000043, é cofinanciado pelo FEDER através do NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020).

Regulamento e formulário podem ser pedidos para: newfood@utad.pt