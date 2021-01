UTAD presta Apoio Especializado em Psicologia

Já está em funcionamento a Unidade de Serviços Especializados de Psicologia (USEP) na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Trata-se de uma unidade de apoio dirigida à comunidade em geral, e também académica, que presta serviços especializados de natureza psicológica de forma individual ou a grupos.

As áreas de apoio desta unidade abrangem a Neuropsicologia (Perturbações do desenvolvimento, Demências), a Consulta Psicológica em Adultos, Crianças e Adolescentes, a Psicoterapia individual, de Casal e Familiar e ainda consultoria em Perícia Forense.

Presta ainda serviços nas áreas de supervisão psicológica de psicólogos e na formação especifica para psicólogos e não psicólogos.

Esta unidade tem ao serviço seis psicólogos, especialistas nas áreas da Psicologia Clinica da Saúde, Psicoterapia, Psicologia da Educação e Desenvolvimento e Psicologia Forense, Inscritos na Ordem dos Psicólogos. Estes exercem também funções docentes nos Cursos de Psicologia da UTAD.

“A recente pandemia tem vindo a potenciar ou a agravar muitas situações de doença mental, sendo cada vez mais relevante evitar o avanço de situações de desadaptação e intervir de forma precoce, pelo que esta unidade visa dar respostas especializadas às necessidades da população, e ser mais uma valência de apoio psicológico na Região” afirma Catarina Pinheiro Mota, responsável pela USEP.

Localizada em Vila Real, no edifício do antigo CIFOP, as marcações podem ser feitas através dos contactos: 917 366 354 ou usepsicologia@utad.pt. Mais informação em: https://www.utad.pt/usep/.