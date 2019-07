UTAD: premiado trabalho sobre caça sustentável

A comunicação intitulada “A caça sustentável ao corço em Grijó e Vilar do Monte” foi objeto de prémio “Caça & Biodiversidade” atribuído na Cimeira da Fauna e Gestão Cinegética, que teve lugar nos dias 28 e 29 de junho de 2019, no INIAV IP em Oeiras. O evento foi organizado pelo Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e Biodiversidade.

A referida comunicação reúne o trabalho técnico-científico desenvolvido em parceria pela UTAD e a Zona de Caça Associativa de Grijó e Vila do Monte, no cercado de criação de corços e na referida zona de caça. Esta é a segunda vez que é atribuído um prémio. De salientar ainda o desempenho e o voluntariado dos estudantes da UTAD, que tornam possível todos os anos a monitorização dos corços (Capreolus capreolus) dentro do cercado.