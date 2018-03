UTAD organiza Dia Aberto a 21 de março

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai abrir as suas portas às Escolas Secundárias no seu Dia Aberto/2018, que irá ocorrer no próximo dia 21 de março. Esta iniciativa, que cumpre já a sua 17ª edição, permite aos visitantes, futuros estudantes do ensino superior, conhecerem por dentro a Universidade, com tudo o que tem para oferecer: eco-campus, ambiente de ensino, investigação, vida social e cultural e saídas profissionais.

Muitas dezenas de escolas, dos distritos de Vila Real, Bragança. Porto, Viseu e Lisboa, fizeram já a sua inscrição para participarem nas numerosas atividades do Dia Aberto. Levando em conta que, num futuro próximo, estes jovens serão estudantes do ensino superior, irão conhecer, neste Dia Aberto, muitas e boas razões para optarem pela UTAD. A Universidade oferece assim mais de meia centena de atividades para serem acompanhadas pelos visitantes conforme os seus desejos, e que vão desde exposições, filmes, visitas guiadas, experiências em laboratórios, workshops e demonstrações interativas. Poderão assim conhecer, desde a vida secreta dos micróbios, o labirinto das células, o frenesim dos robôs, os segredos da biologia ou das plantas in vitro, até aos bastidores de uma TV Universitária, a montagem e desmontagem de motores, a linguagem de um animal morto, como agir em primeiros socorros, para que servem os drone s no dia a dia, entre muitas outras sugestões.

Ao longo do dia, professores, investigadores e estudantes da UTAD estarão ao serviço dos visitantes, acompanhando-os e desfazendo dúvidas sobre o funcionamento da Universidade e tudo o que tem para oferecer, desde a oferta educativa e saídas profissionais, a todo o ambiente académico, cultural e social, que faz desta instituição e de Vila Real, um espaço privilegiado para estudar, trabalhar e investir.