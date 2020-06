UTAD no top 10 nacional do ranking mundial das universidades

O Center for World University Rankings (CWUR) divulgou o ranking mundial para das universidades para 2020/21 e a Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro (UTAD) surgiu no lugar 1471 mundial e destacou-se em 10º lugar a nível nacional, de entre as 15 instituições nacionais observadas.

De destacar, também, que, num total de 20 mil universidades, avaliadas com base nos indicadores de qualidade do ensino, empregabilidade dos antigos estudantes, desempenho na investigação, qualidade das publicações, entre outros parâmetros, a UTAD aparece na posição 1471.

No mesmo ranking, o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) surge no último lugar das 15 instituições Portuguesas avaliadas. Mesmo assim ficou no lugar 1996 das 20 mil instituições avaliadas mundialmente.

Para além disso, Portugal surge no ranking com a posição 206 atribuída à Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto em 318 lugar.