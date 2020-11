UTAD: Ministro inaugurou nova ciclovia e apresentou centro de competência de computação avançada

O Ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, esteve na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), na passada sexta-feira, para apresentar o novo “Lab de Computação Avançada”, um centro de competência de visualização de computação avançada, integrado numa rede nacional.

A assinatura do protocolo do novo laboratório aconteceu no dia em que também foi inaugurado o reforço das infraestruturas de conectividade digitais da UTAD, no âmbito do projeto RCTS 100. “Estas duas iniciativas marcam o arranque da transformação do campus da UTAD num campus digital com acesso rápido e fácil à rede wi-fi e a tecnologias de informação e visualização, sendo que é nosso objetivo aumentar a largura de banda para 100Gbps até maio de 2021”, explica Fontainhas Fernandes, Reitor da UTAD.

Na UTAD, o governante inaugurou ainda o primeiro quilómetro da ciclovia do campus, cuja construção está em curso, e assinou um protocolo para a e visitou o hospital veterinário. “Verde e digital e com essas duas marcas ligar também à genética animal”, referiu Manuel Heitor.

O ministro considerou que a academia transmontana tem capacidade para desenvolver novas áreas, nomeadamente a da virologia.

Reportagem completa na próxima edição.