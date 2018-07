A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai oferecer já este ano um novo curso. Trata-se do primeiro ciclo (licenciatura) em Ciências da Nutrição, o qual estará disponível para candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2018.

“Esta oferta é diferenciadora das existentes a nível nacional, estando estruturada de forma a que os Licenciados pela UTAD sejam profissionais que conheçam a abrangência da Qualidade Nutricional e Funcional dos alimentos, desde a produção, à tecnologia e segurança”, explica Fontaínhas Fernandes, Reitor da UTAD.

Assim, o plano de estudos deste novo curso foi desenhado com base nos pressupostos exigidos pela Ordem dos Nutricionistas, nomeadamente ao nível de conhecimentos nucleares, sendo por isso reconhecido e acreditado por esta entidade. Além desta exigência, o plano inclui um Estágio equivalente a 30 ECTS (do total de 240).

Com esta Licenciatura pretende-se formar Nutricionistas com capacidade para melhorar o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos e populações. No final da formação, “os licenciados em Ciências da Nutrição pela UTAD serão capazes de utilizar os conhecimentos técnico-científicos mais recentes, de modo a resolver problemas da qualidade e segurança alimentar, prevenção de desequilíbrios alimentares e respetivas patologias, avaliar e alterar hábitos alimentares de acordo com o enquadramento sociopolítico”, acrescenta o mesmo responsável.

Tendo em conta as valências e competências presentes na UTAD, este curso foi criado abrangendo as áreas de investigação de cinco Centros de Investigação CITAB, CQ-VR, CETRAD, CIDESD e CECAV.