Sob a égide do Ano Europeu do Património Cultural da UNESCO, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai oferecer aos mais jovens, de 25 a 29 de junho, uma semana de férias inesquecíveis com um programa denominado “UTAD Júnior”, aberto à participação de crianças e jovens de todo o país.

Esta Universidade de Verão, que adotou o lema “COOLtiva-te”, tem como objetivo primordial ajudar a descobrir e explicar o património cultural aos mais novos, com ideias inovadoras e experiências memoráveis. Ideias e experiências que os aproximem do património, em ambiente divertido, gerando em cada um sentimentos de pertença a um universo cultural com os deslumbrantes valores de identidade.

Os participantes têm idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos e vão poder aprender ciência enquanto se divertem, integrando-se num vasto leque de atividades pedagógicas, lúdicas e culturais, em ambiente divertido, que possibilitarão um saudável convívio de crianças e jovens das diferentes regiões. O programa, elaborado de acordo com as diversas faixas etárias, contempla mais de meia centena de desafios, que prometem muita curiosidade e muita adrenalina.

Os participantes, que, caso venham de longe, ficarão alojados nas residências dos Serviços de Ação Social da UTAD, conhecerão também o ritmo e o espírito da vida académica, os laboratórios, as salas de aulas, os centros de investigação e os espaços desportivos, o que poderá começar a ajudá-los no seu processo de escolha vocacional no ensino superior.