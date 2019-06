UTAD Júnior 2019: Aprender a crescer com ciência

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai propor aos mais jovens, de 24 a 28 de junho, uma semana de férias inesquecíveis, no âmbito do programa “UTAD Júnior 2019”, aberto à participação de crianças e jovens de todo o país. Esta Universidade de Verão, que decorre sob a égide do Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos seguindo a resolução das Nações Unidas e da UNESCO, adotou o lema “Liga-te à UTAD”, como desafio a uma aprendizagem divertida dos mistérios da ciência.

É de referir que a declaração de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, pretende celebrar os 150 anos da criação, pelo cientista Dmitry Mendeleev, do instrumento que permite prever as propriedades dos elementos na terra ou em qualquer parte do universo, constituindo assim um fator reforçado para o desafio aos futuros cientistas, que poderão estar entre os participantes nesta Universidade de Verão.

As inscrições decorrem até ao dia 10 de junho, via online (universidade.verao.utad.pt/inscricao-online). Os participantes, com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos, caso venham de longe, ficarão alojados nas residências dos Serviços de Ação Social da UTAD.

Ao longo da semana, poderão aprender ciência enquanto se divertem, integrando-se num vasto leque de atividades pedagógicas, lúdicas e culturais, em ambiente divertido, que possibilitarão um saudável convívio de crianças e jovens das diferentes regiões. O programa, elaborado de acordo com as diversas faixas etárias, contempla cerca de meia centena de desafios, que prometem muita curiosidade e muita adrenalina. Os participantes conhecerão também o ritmo e o espírito da vida académica, os laboratórios, as salas de aulas, os centros de investigação e os espaços desportivos, o que poderá começar a ajudá-los no seu processo de escolha vocacional no ensino superior.