UTAD integra Grupo Compostela de Universidades

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) é, desde dia 21 de setembro de 2020, membro do Grupo Compostela de Universidades (GCU). A Assembleia Geral do Grupo reuniu online, nos dias 21 e 22 de setembro, a partir da Universidade do Minho, tendo a agenda do primeiro dia contemplado a admissão de novos membros.

Artur Cristóvão, Vice-reitor para a Internacionalização, representou a UTAD e apresentou, em traços gerais, o perfil, objetivos estratégicos e motivações da instituição para aderir ao GCU. A Universidade foi admitida com o voto unânime dos delegados presentes.

A participação da UTAD no GCU abre relevantes oportunidades para o envolvimento da academia em projetos diversos, desde as mobilidades de trabalhadores e estudantes, à investigação, formação e cultura. Informação pormenorizada pode ser consultada em http://web.gcompostela.org/es/inicio/.

Recorde-se que o GCU foi criado em 1994 e desde então não parou de crescer, agregando atualmente mais de 60 universidades em todo o mundo, sobretudo na Europa e América Latina, mas também na Ásia, afirmando-se como associação internacional de Instituições de Ensino Superior sem fins lucrativos.

Todos os membros do Grupo compartilham os valores da cooperação e solidariedade veiculados pelo Caminho de Santiago. Honrando estes valores, o objetivo do Grupo Compostela de Universidades é promover a colaboração e o diálogo em todas as áreas do Ensino Superior, convicto de que a diversidade e o multiculturalismo são elementos-chave do perfil das universidades do século XXI.

Em 2019​, o GCU foi reconhecido pelo Estado Espanhol como instituição de utilidade pública, pela transparência na gestão, papel ativo na busca da excelência no Ensino Superior e trabalho de divulgação do património cultural por meio das suas atividades e iniciativas.

A UTAD está, atualmente, envolvida em várias redes de instituições de ensino superior, que têm permitido e/ou abrem a possibilidade de participação em diferentes iniciativas. Refira-se, nomeadamente, a European University Asociation (EUA), a Fundação CEER, a União de Universidades do Mediterrâneo (UNIMED), a Conferência de Reitores do Sudoeste Europeu (CRUSOE), o Grupo Tordesilhas, a Magna Charta, a Rede Mundial de Universidades Magalhães (RMUM), e a Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP).