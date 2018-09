A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, nos próximos dias 26 e 27 de setembro, o 1º Summer Innovation Campus, um evento abrangente de inovação e transferência de tecnologia, onde se pretende uma fusão entre a academia e o mercado, no sentido de criar sinergias que promovam a inovação e o empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento económico da região. Na sessão de abertura, que terá lugar na Aula Magna da UTAD, no dia 26, pelas 10h, estará presente, como convidado, o Ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Esta primeira edição centra-se na partilha com as empresas do conhecimento criado pela investigação científica que se faz na UTAD, de forma a alinhar os objetivos e as expectativas de ambas as partes e dar um seguimento estruturado às propostas de investigação e necessidades do mercado.

A iniciativa engloba, entre outras atividades, sessões plenárias, workshops temáticos, apresentação de projetos e o concurso de ideias “INOV@UTAD”. Este concurso visa promover o empreendedorismo qualificado junto do público jovem e empreendedor e destina-se à comunidade das Universidades da UNORTE.PT (UTAD, UPorto, UMinho), nomeadamente docentes, investigadores, alunos e ex-alunos de qualquer nível de ensino.

Paralelamente, decorrerão diversas atividades de competição e socialização, que incluem um Innovation Market, um hackathon, um code battle, um jogo de georreferenciação e uma área de street food.

No final do primeiro dia, para celebrar este cruzamento entre os diversos públicos, estreitar a relação entre grupos de investigação, alunos, empresas e sociedade em geral, será realizado um sunset, com música e animação.