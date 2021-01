UTAD: concurso volta a destacar Projetos Agroalimentares Inovadores

Foi concluída a 20 de janeiro a 2ª edição do NewFood, Concurso promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que visa incentivar a inovação alimentar e que atribuiu aos projetos finalistas e vencedores um total de 30 mil euros em prémios.

Este concurso tem com Júri membros da UTAD, da Escola de Hotelaria de Lamego e da Associação dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes e Alto Douro, que decidiram nesta 2ª edição atribuir os seguintes prémios:

1º Classificado “Mousse D’Olive” (produto alimentar composto por variedades tradicionais de azeitona incorporando outros produtos tradicionais – Figo Seco, Mel da Terra Quente, Ervas aromática-);

2º Classificado “Healthy Gums” (gomas sem açúcar produzidas à base de Batata-doce de Aljezur, Cherovia, Banana da Madeira, Abacate, Ananás dos Açores, Cereja portuguesa e Citrinos do Algarve);

3º Classificado “Broa de Shiitake” (brôa de milho com shiitake fumado).

Foi ainda atribuído o Prémio Inovação ao projeto “Salsichas Vegan de grão e dreche”(enchido à base de ingredientes vegetais, cuja base inclui grão-de-bico e dreche, um subproduto da industria cervejeira).

O Projeto NewFood é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Estado Português, através do NORTE2020- Programa Operacional Regional do Norte e visa “…apoiar a criação de novos produtos, dinamizando a utilização dos recursos endógenos, promovendo e dando visibilidade a produtos com potencial para acrescentar valor para o setor agroalimentar, em particular para produtos transformados”.