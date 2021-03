UTAD comemora 35 anos com concerto dirigido à cidade

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) é universal, mas tem raízes. Nasceu em Vila Real, cidade de Trás-os-Montes e do Douro, município e região com as quais a UTAD se identifica, que tem apoiado e com o futuro dos quais mais diretamente se compromete.

É com este espírito que, no ano em que comemoram 35 anos, a UTAD presta homenagem à sua cidade, e através dela a toda a região, com o concerto “Da UTAD para Vila Real – Uma homenagem musical à cidade percorrendo o mundo”, pelo clarinetista Nuno Pinto e o pianista Bernardo Soares.

Este concerto terá lugar no Conservatório Regional de Música de Vila Real às 21:30h e será transmitido através da UTADTV, dedicando-o assim a toda a comunidade vila-realense. As comemorações terão lugar no dia 23 de março, sendo de destacar a habitual sessão solene em formato online, que contará com uma oração de sapiência sobre os desafios do Norte, proferida pelo Professor António Cunha, Presidente da CCDR-N e com o encerramento pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, além das intervenções académicas e da entrega de prémios de mérito.

Refira-se que as distinções relativas à Responsabilidade Social são este ano atribuídas ao Santander Universidades e à Fundação JB Memorial Trust, pelo compromisso continuado com o apoio aos estudantes mais carenciados, e ainda ao Centro de Testagem COVID-19 da UTAD, pelo significativo trabalho em prol da comunidade neste período complexo de pandemia.

Nos 35 anos de Universidade, que representam 48 anos desde a criação do ensino superior no interior norte, a UTAD presta também sentida homenagem a todos os que se empenharam neste projeto e que contribuíram para construir uma instituição de referência no panorama do ensino superior, reconhecida pela seu campus verde, pela qualidade das suas formações, pela crescente produção científica, pela reforçada cooperação com o tecido económico e institucional, pelo apoio social aos estudantes, bem como pela presença no campo das artes e da cultura.