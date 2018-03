UTAD anuncia concurso dirigido às Escola Secundárias

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) acaba de anunciar a 4ª edição do Concurso Nacional de Multimédia, intitulado “A minha escola dava um filme”, aberto a todos os alunos do ensino secundário do país. A iniciativa decorre no âmbito da organização do Sound, Pictures and Multimedia (SPAM 2018), a ter lugar nos dias 18 e 19 de abril próximo, promovido pelo Curso de Comunicação e Multimédia da UTAD.

O concurso apresenta-se em duas vertentes, Fotografia e Vídeo, e o prazo de entrega dos trabalhos decorre até ao dia 11 de abril. Os trabalhos a submeter a concurso deverão, obrigatoriamente, abordar a temática “A minha Escola está preparada para o Futuro” e poderão ser realizados individualmente ou em grupo (max. 3 elementos).

A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a promoção, o desenvolvimento e a produção de conteúdos multimédia, por parte dos alunos do ensino secundário, fomentando, desta forma, a partilha de experiências e de vivências no espaço Escola. Pretende-se, assim, evidenciar a Escola como um espaço de aprendizagem permanente que deve ser preservado e “cultivado”.

Regulamento e outras informações: http://spam.utad.pt

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário