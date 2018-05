UTAD alia-se a instituições ibéricas para investigar e potenciar a aplicação dos polifenóis na indústria

A Universidade de Trás-os-Montes (UTAD) aliou-se a várias instituições nacionais e do norte de Espanha para o desenvolvimento de um projeto científico no âmbito das aplicações dos polifenóis nas indústrias agroalimentar, de saúde e de cosmética. Os polifenóis são compostos que se encontram em muitas plantas e alimentos vegetais, assumindo especial relevância sobretudo como antioxidantes naturais com reconhecidas propriedades terapêuticas.

O projeto, IBERPHENOL (“Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones”), é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Interreg Programa V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, e as instituições que o integram, para além da UTAD são: Universidade de Salamanca, Universidade de Valladolid, Universidade de Vigo, Faculdade de Ciências e Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto,, Instituto Politécnico de Bragança, Universidade de Coimbra e Bodegas Matarromera.

É de assinalar que este projeto está apostado em criar uma rede transfronteiriça de investigação no âmbito dos polifenóis e suas aplicações industriais, figurando entre os objetivos previstos impulsionar o desenvolvimento de projetos colaborativos, com resultados nas aplicações às referidas áreas industriais, mas também fomentar a transferência de tecnologia entre as instituições públicas e o setor privado, promovendo a formação e mobilidade de investigadores entre os centros de investigação e empresas.