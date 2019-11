UTAD abre as portas em mais uma Semana da Ciência e Tecnologia

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar de 24 a 30 de novembro a Semana da Ciência e Tecnologia 2019, integrada no programa nacional “Ciência Viva”. A universidade abre, assim, as suas portas, proporcionando ao público oportunidades de observação científica e de contacto pessoal com especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Quem são os cientistas, que ciência fazem, como investigam e que resultados obtêm? São perguntas a terem respostas nesta semana.

As diversas iniciativas, que incluem oficinas e visitas guiadas, passeios científicos, exposições, palestras e workshops, decorrerão em espaços dentro e fora da Universidade, destacando-se a deslocação de investigadores da UTAD às escolas da comunidade.

As temáticas abrangem desde os segredos da vida num laboratório, à magia e potencialidades da robótica, passando por um vasto universo temático multidisciplinar, como sejam a investigação de crimes contra animais, os acidentes em meio escolar, os segredos da mineralogia, como e onde achar as novas fontes de energia, o que há para saber e descobrir na viagem de Fernão de Magalhães, entre outros desafios. Destaca-se ainda, no dia 27, o dia intitulado “UTAD – uma universidade verde” cujo programa integra a inauguração dos Trilhos Santander, o lançamento do livro “O Campus da UTAD pela Imagem e uma conversa em torno da biodiversidade com especialistas convidados e, no dia 28, a sessão “Ciência na UTAD – projetos estruturantes”, onde serão apresentados os principais indicadores e resultados dos projetos de I+D considerados estruturantes na UTAD, nomeadamente os Projetos Interact, Nanostima, Dourotur, e Plataforma da Vinha e do Vinho.