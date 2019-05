União Geral de Trabalhadores vai celebrar 1º de maio de 2020 em Vila Real

A União Geral de Trabalhadores (UGT) informou que as comemorações do 1º de Maio, em 2020, decorrerá em Vila Real. “Em 2020, as comemorações deste dia tão importante para todos os trabalhadores ocorrerão em Vila Real”, informou Nataniel Araújo, presidente da estrutura local.

Segundo o dirigente, a decisão, tomada pelo Secretariado Nacional da UGT, “prende-se não só com a confiança depositada, mais uma vez, no trabalho da delegação de Vila Real, mas também com o facto da interioridade ser uma das preocupações da UGT, continuando assim a sua política de descentralização”.

“A UGT de Vila Real tudo fará para que o 1.° de maio de 2020 seja uma grandiosa jornada sindical, na qual os direitos alcançados pelos trabalhadores serão celebrados, e a luta por um mundo laboral mais justo será reforçada”, concluiu.

Neste dia, são esperados milhares de pessoas que contribuirão, assim, para a dinamização da economia local.