“Uma Experiência Jovem” em Vila Real

Realizou-se no dia 25 de maio, integrada no Mês da Juventude 2018, a iniciativa Uma Experiência Jovem, que teve como protagonista o Jovem escritor André Fernandes.

André Fernandes licenciou-se, aos 21 anos de idade, em Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Um ano depois publicou a sua primeira obra “Tia Guida”, um livro que fala sobre a experiência que viveu ao lado da tia Margarida, a sua “mãe de amor”, momento em que a vida a forçou a enfrentar um cancro terminal. Abordou a temática do cancro com os alunos das Escolas Profissionais, Agostinho Roseta e NERVIR, partilhando que a vida para ele “não existe sem o amor, e que perdoar é aceitar o outro como ele é”.

Posteriormente abordou o segundo livro publicado “25 + A vida é uma Escola” onde aborda a temática das emoções, das perdas, das aprendizagens ao longo da sua vida, bem como algumas das suas reflexões, com a pretensão de ajudar os outros.

Este momento de partilha foi bastante enriquecedor e ao mesmo tempo muito emocional, pois os alunos receberam esta temática com alguma preocupação, pois é um tema que deixa marcas profundas nos doentes e nas suas famílias. Foram reflexões muito atuais acerca da sociedade atual, e que serviram para mostrar aos jovens que não devemos ter vergonha de sentir e exteriorizar as emoções. O autor despertou nos jovens uma consciência emocional, alertando para temas como bullying, a morte, violência doméstica e deixou a sua convicção de que o amor atravessa a ciência.

