UGT de Vila Real continua a apostar na descentralização da sua atividade

A UGT de Vila Real e a Câmara Municipal de Peso da Régua celebraram um protocolo para assegurar aos funcionários e aos munícipes do Peso da Régua o acesso a formação profissional, em parceria com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional – CEFOSAP. A contínua aposta na descentralização da atividade sindical desta União Geral de Trabalhadores tem permitido aproximar todos os agentes do mercado de trabalho, com o intuito de que juntos possamos encontrar soluções que invertam a desertificação do Interior através da aposta na força do fator trabalho.

O desenvolvimento do Interior e o aumento de competências por parte dos trabalhadores têm sido preocupações constantes de Nataniel Araújo, Presidente da UGT de Vila Real, para quem “uma aposta clara na formação contribuirá decisivamente para termos melhores trabalhadores e melhores empresas. O desenvolvimento do Interior depende muito da qualificação, da aquisição de competências por parte dos trabalhadores em diversas áreas e muito em breve serão anunciados outros concelhos para onde a descentralização em curso será dirigida”.

A UGT agradece ao seu novo parceiro, o Município do Peso da Régua, a confiança demonstrada com a celebração deste protocolo de cooperação, no qual serão os munícipes e, fundamentalmente, os trabalhadores os principais usufrutuários desta sinergia agora iniciada.