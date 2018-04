Turistas convidados a desenhar varandas em Vila Real

Os alunos do curso profissional Técnico em Animação de Turismo, do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, com o apoio do Município de Vila Real, elaboraram o roteiro de desenho urbano “De uma Varanda para o Mundo”.

Este projeto contou ainda com a colaboração dos alunos de Artes, da Escola Secundária Castelo Branco, que receberam o convite dos colegas do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus para juntos celebrarem o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinalou no dia 18 de abril, enquadrado no tema Património Cultural: de geração em geração.

O Roteiro consistia em realizar um percurso no Centro Histórico da cidade de Vila Real, durante o qual o turista foi convidado a desenhar as varandas aqui apresentadas. O percurso teve um tempo estimado de 2 horas e 30 minutos e as varandas propostas diferenciam-se no tempo, na época, nos materiais e nos estilos, evidenciando o gosto dos proprietários e a arte do saber fazer dos ferreiros.