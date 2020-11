“Turismo no interior. Que Futuro?”: Youth Academy promove sessão sobre o interior

Hoje, dia 7 de novembro, às 21h30, o Museu da Região Flaviense, em Chaves, recebe a conferência “Turismo no interior. Que Futuro?”, integrada na Interior Summit 20/21, promovida pela Youth Academy, uma associação juvenil.

A conferência terá a participação do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, e versará sobre o futuro do Turismo no Interior.

A conversa será conduzida por Gonçalo Gonçalves, vice-Presidente da Youth Academy.

A sessão será transmitida em direto na página de facebook do Interior Summit, em: https://www.facebook.com/youthacademy.vilareal