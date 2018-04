Troféu Downhill em Boticas voltou a ser um sucesso

A encosta do Miradouro de Seirrãos foi palco, no passado fim de semana, dias 14 e 15 de abril, da 4ª edição do Troféu Downhill Boticas, pelo segundo ano consecutivo prova Internacional de Classe 2 da Union Cycliste Internationale (UCI).

O Troféu Downhill Boticas 2018 contou com a participação de mais de 200 praticantes da modalidade, entre federados e promoção, vindos de vários pontos do país e de Espanha.

Foram dois dias repletos de muita adrenalina, com os “downhillers” a colocarem à prova as suas capacidades físicas numa pista bastante rápida, mas com um grau de exigência e concentração elevado, provenientes dos ajustes técnicos feitos em vários pontos do percurso.

À semelhança das edições anteriores, os atletas demonstraram a sua satisfação pela realização de mais uma edição da prova e pela excelente organização.

“Os atletas estão todos muito contentes por participar neste evento. Foram visíveis as melhorias da pista e, mais uma vez, constatamos que a organização é fantástica, que se preocupa connosco e que nos tratam sempre bem.”, disse Marco Amado, atleta espanhol, vencedor do Troféu Downhill Boticas 2018.

Marco Amado referiu ainda que “é gratificante conseguir alcançar o melhor tempo perante pilotos com muita qualidade. É sempre um prazer correr nesta pista, até porque está bastante rápida, o que a eleva ao nível de uma pista dos circuitos mundiais”.

Por sua vez, a vencedora da categoria elites femininas, Ana Leite, disse que “desde a primeira edição é visível a forma como a prova tem vindo a evoluir, a pista está muito mais dura em comparação com o ano passado. Em termos de organização esta prova é extraordinária, para mim, é uma das melhores.”.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acredita que “o sucesso do Troféu Downhill Boticas se deve, em grande parte, à qualidade da pista e às condições que se oferecem aos atletas, pois é isso que faz com que, ano após ano, o número de participantes tenha vindo a aumentar. São esses os fatores que fazem com que os pilotos sintam vontade em continuar a participar neste evento desportivo”.

“Promover o nosso concelho, as nossas gentes, as nossas tradições e a nossa gastronomia são os motivos pelos quais realizamos esta e outras iniciativas. Queremos que as pessoas visitem Boticas, conheçam tudo aquilo que temos para oferecer e fiquem com vontade de cá voltar.”, destacou o autarca.

No que toca a resultados, o 1º lugar do pódio, na categoria Elites Masculino, foi para Marco Amado (Ciclos Quintela – Santa Cruz), que conseguiu cortar a linha da meta em 2:14.490, ultrapassando assim o record alcançado na edição anterior (2:16.299). O 2º lugar foi para o vencedor da edição do ano passado, Vasco Bica (Miranda Factory), com um tempo de 2:14.539, sendo que o 3º e último lugar do pódio foi para Pedro Panizo (BiciVerde), que percorreu a pista em 2:17.651.