Integrado na maior rede privada de hospitais no norte do país, o Trofa Saúde Hospital em Vila Real assume-se como um Hospital para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, que dá resposta às diferentes patologias médicas, cirúrgicas, programadas ou urgentes.

Com um Serviço de Atendimento Permanente 24H/dia (Cirurgia Geral, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Ortopedia e Pediatria), conta ainda com os meios complementares de diagnóstico e terapêutica mais avançados do Mundo e equipas médicas, de enfermagem e de técnicos de saúde altamente dedicados.

O Trofa Saúde Hospital em Vila Real disponibiliza ainda um serviço de Consulta Externa com mais de 40 especialidades médicas, permitindo o agendamento de consultas entre as 08h00 e as 22h00, procurando assim responder às necessidades da população desta região e dessa forma garantir uma maior acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde.

Especialidades como Urologia, Ortopedia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Medicina Física e Reabilitação, Ginecologia/Obstetrícia e Dermatologia terão disponibilidade para agendamento semanal, dando assim uma resposta eficaz e de qualidade a toda a população. O Hospital apresenta ainda uma equipa de Pediatria e Neonatologia de elevada competência técnica que assegura o funcionamento permanente de dois blocos de parto, apoiados por Neonatologia 24H/dia durante todo o ano.

O serviço de Imagiologia está equipado com os mais recentes e inovadores equipamentos de imagem, como a Ressonância Magnética, TAC, Ortopantomógrafo, RX e Densitometria Óssea, e está de apoio ao Serviço de Urgência, às consultas programadas e ao Internamento.

Neste serviço destaca-se a Ressonância Magnética Cardíaca, até agora inexistente nesta região, evitando a partir de agora que os doentes se tenham que deslocar para fora da região de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Realce ainda para as instalações com mais de 20.000 m2, de arquitetura moderna e uma localização de fáceis acessos rodoviários junto ao Shopping de Vila Real, respondendo positivamente às expectativas desta região. O edifício possui 6 pisos, com dois pisos de estacionamento subterrâneo (350 lugares de estacionamento), 58 camas de internamento, 83 consultórios médicos, 3 salas de bloco operatório, 2 salas de gastrenterologia, 1 ginásio e 35 cabines de tratamento de fisioterapia, uma Unidade de Cuidados Intermédios, uma Unidade de Cuidados Neonatais.

Com a abertura no dia 15 de Outubro, pode agora conhecer este novo Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro.