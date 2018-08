O Trofa Saúde Hospital, a maior rede privada de hospitais no norte do país, irá abrir em Vila Real, a 15 de outubro, localizado junto ao Centro Comercial “Nosso Shopping”. Com um investimento total de 50 milhões de euros, esta nova Unidade vai permitir a criação de 500 postos de trabalho, dos quais 300 são médicos e enfermeiros.

Este novo hospital terá acordo com os principais seguros e subsistemas de saúde e é o primeiro hospital do Trofa Saúde Hospital na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta unidade está assente em recursos humanos altamente qualificados e equipado com tecnologia de última geração e disponibilizará mais de 40 especialidades médicas, cirúrgicas e valências complementares, e meios técnicos avançados, em funcionamento 7 dias/semana, 365 dias/ano.

O edifício hospitalar construído de raiz terá 15.000m2, distribuído por 6 pisos com Urgência Adultos e Pediátrica 24H / 365 dias; Serviço de urgências com 5 especialidades presentes: Medicina Interna, Cirurgia Geral, Medicina Geral e Familiar, Ortopedia e Pediatria, com o suporte de Meios Complementares de Diagnóstico (Imagiologia, Gastrenterologia, Análises Clínicas, entre outros), Bloco Operatório, Internamento e Análises Clínicas; Medicina Dentária subespecializada, com Implantologia, Ortodontia, Odontopediatria, Endodontia, entre outras subespecialidades; Análises Clínicas com Laboratório e colheitas com acordo SNS (P1); Gastrenterologia; Imagiologia com Ressonância Magnética (incluindo cardíaca), TAC com baixa dose de radiação, Ecografia, Raio-X, Mamografia digital, Ortopantomografia, Densitometria, entre outros; Fisioterapia com cabines de tratamento, ginásio e hidroterapia; Cirurgia de Ambulatório; Bloco Operatório e Bloco de Partos disponível 24H / 365 dias; Unidade de Cuidados Intermédios e Unidade de Cuidados Neonatais; Internamento com quartos privados e semi-privados com todo o conforto.

Ciente da sua responsabilidade social e como forma de dar a conhecer este novo hospital a todos os Transmontanos, o Trofa Saúde Hospital está a promover uma campanha de abertura nas especialidades de Medicina Dentária, Medicina Geral e Familiar, Ortopedia, Fisioterapia e Urologia.

O Trofa Saúde Hospital foi criado em 1999 e é hoje em dia a maior rede privada de unidades hospitalares no norte de Portugal. Assume-se como um projeto global de saúde e está presente na Trofa, Matosinhos, Braga Sul, Alfena, Gaia, Braga Centro, Famalicão, Maia, São João da Madeira e Vila Real.