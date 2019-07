Tribol regressa ao Complexo de Codessais com mais novidades

Foi apresentada, na passa terça-feira, a 12ª edição do Torneio de Tribol de Praia de Vila Real. Um evento que reúne o futebol, andebol e voleibol de praia nos próximos dias 12, 13 e 14 de julho, nas Piscinas Codessais, e que, tal como afirmou José Maria Magalhães, vereador do desporto, se tem tornado numa “marca identitária fortíssima, não só pelo conceito em si (…), mas sobretudo porque a qualidade quer dos dirigentes da associação de andebol quer dos promotores é enorme e de excelência”.

Este ano, o trabalho dos anos anteriores recebeu um feedback mais do que positivo com a inscrição das mesmas equipas que participaram no ano passado, 16 no total, ficando outras seis de fora. Uma situação que deixou os organizadores numa posição delicada. “Por um lado, é um orgulho, mas por outro não nos deixa confortáveis porque há muita gente que tinha a espectativa de participar no torneio de voleibol e infelizmente não o vai conseguir fazer”, adiantou Adriano Tavares, diretor do torneio, acrescentando que, no futuro, tentarão dar o primeiro passo para solucionar esse problema.

As atividades terão início no próximo dia 12, nesta sexta-feira, com o Tribol Kids, um evento que visa familiarizar os mais jovens com estas modalidades; seguido do início do torneio de voleibol, pelas 19 horas.

