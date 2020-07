Tribol de Praia virtual entregou verba solidária

No âmbito do Tribol Virtual, pela impossibilidade de organizar o habitual evento, promovido pela Associação de Andebol de Vila Real, e na sequência da recolha de donativos feita para fazer prevalecer o Tribol Solidário, procedeu-se à entrega da verba angariada (630 euros) pelas equipa e organização do Tribol, à causa da Ritinha #euvouajudararitaaandar.

Estes donativos aconteceram na sequência da iniciativa tomada pelo Pedro Silva (avó), o participante mais “icónico” do Tribol e que, depois de validar a sua ideia com o diretor do torneio, Adriano Tavares, lançou e promoveu junto de todas as equipas e organização a recolha de fundos.

“Mais uma vez, dizemos muito obrigado Pedro e muito obrigado a todas as equipas e elementos da organização que contribuíram, fazendo prevalecer, novamente, o espírito Tribol! Quanto a Ritinha e sua família, queremos deixar claro que cá estaremos, sempre, para poder ajudar”, informou a organização.