Três países europeus reunidos em Alijó para partilhar boas práticas na área da Educação

Cerca de 30 participantes de Portugal, Espanha e Lituânia, na sua maioria professores e representantes dos municípios, vão reunir-se em Alijó para partilhar boas práticas na área da Educação. O training event, que vai decorrer de 18 a 20 de fevereiro, é organizado pelo Agrupamento de Escolas D. Sancho II, em parceria com a Câmara Municipal de Alijó.

Este evento realiza-se no âmbito do projeto Erasmus+, que é coordenado pelo Município de Prienai, na Lituânia, e conta com o envolvimento de sete parceiros oriundos dos três países europeus. O grande objetivo deste projeto, subordinado ao tema “Modern Methods of Learning/Teaching and Assessment – A Way to Individual Progress”, é verificar o impacto da implementação de metodologias ativas e formas diferenciadas de avaliação na aprendizagem da matemática.

A Vereadora da Educação, Sónia Pires, acredita que “este projeto europeu de boas práticas produz efeitos claramente positivos no processo de ensino-aprendizagem”. “Este intercâmbio transnacional permite que todos os professores possam imergir no sistema educativo e que se inspirem a desenvolver práticas mais criativas e eficazes, contribuindo para a melhoria do sucesso escolar”, sublinha Sónia Pires.

O Diretor do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó, Carlos Peixoto, espera que “venha a ser um evento significativo para todos e que se traduza num trabalho pedagógico profícuo em benefício de todos os alunos”. Os parceiros vão partilhar as metodologias ativas implementadas nas diferentes turmas e escolas. Durante o training event, os participantes espanhóis e lituanos vão assistir às aulas desenvolvidas pelos professores portugueses.