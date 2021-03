Três homens identificados por furto de gasóleo em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, no dia 6 de março, identificou três homens com idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos por furto de gasóleo, no concelho de Chaves.

No âmbito de uma denúncia por furto de combustível em máquinas e equipamentos, os militares da Guarda encetaram um conjunto de diligências policiais que permitiram a localização e identificação dos suspeitos e recuperar cerca de 35 litros de gasóleo furtados.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves.