Trajetos pedestres identificados no Douro

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto transfronteiriço Flumen Durius, cujos resultados vão ser apresentados a 13 novembro, na UTAD.

Um grupo de nove docentes e investigadores da UTAD identificaram sete percursos pedestres na região do Baixo Corgo que abrangem os Municípios de Armamar, Lamego e Santa Marta de Penaguião.

A caraterização, avaliação e classificação destes percursos foi feita com base em critérios que pretendem não apenas dar a conhecer os mesmos, mas também realçar as vantagens aos níveis da atividade física, saúde e segurança, geologia, biodiversidade, património e paisagem. A sinergia criada entre áreas tão diversificadas visa “fomentar boas práticas de atividade física e divulgar o património da Região Demarcada do Douro e foram já alvo de um livro e de uma aplicação informática”, afirma Helena Moreira, um dos elementos da equipa.

Este trabalho foi desenvolvido por elementos do CITAB, e do CIDESD pela UTAD e pelo CEMMPRE e CGeo, da Universidade de Coimbra, dentro do projeto transfronteiriço Flumen Durius (Rio Douro em latim) que tem como objetivos promover o turismo transfronteiriço e divulgar o património natural e cultural da região, utilizando o rio Douro como elemento agregador do território.

No dia 13 de novembro de 2019, a UTAD recebe as Jornadas de Difusão deste projeto, onde serão explicados os objetivos e as metodologias aplicadas para a caracterização destes percursos. A participação é gratuita e aberta à população em geral.

O projeto Flumen Durius é um projeto transfronteiriço que tem como entidade proponente o Ayuntamiento de Zamora, e como promotores a Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero , a Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, a Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Município de Miranda do Douro. É um programa Interreg v-a Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 com um financiamento total de 1. 773.732.00 Euros e a participação da UTAD é de 186.750.00 Euros.