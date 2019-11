Tradição regressa à UTAD com Jogos Populares e magusto

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), em colaboração com os Serviços de Ação Social da UTAD, vai reeditar os Jogos Populares, honrando uma tradição antiga e emblemática da academia transmontana.

No próximo dia 13, quarta-feira, no ex-Cifop, os estudantes são convidados a participar em várias atividades desportivas tradicionais, como o jogo da malha, ou jogo do pião, retomando um costume que foi sempre muito querido pela comunidade académica e vila-realense, promovendo desta forma o património cultural da região e do país junto dos alunos da academia.

José Pinheiro, presidente da direção da AAUTAD, recorda que este é um “legado deixado pelos antigos alunos da UTAD, uma tradição que é transversal ao espírito académico e transmontano”.

Os Jogos Populares vão realizar-se no período da tarde do dia 13, e em seguida, os estudantes e toda a comunidade académica e vila-realense é convidada a participar de um magusto, promovendo assim o convívio entre todos, à volta das tradições e costumes que definem a região.